Petro culpa a Duque por el secuestro de uniformados en el Cauca

“Estos territorios como el Micay eran controlados antes por las Farc. Con los acuerdos de paz no pasaron a la construcción de un Estado de derecho, sino que fueron abandonados por el Estado, por la actitud displicente del pasado gobierno con el proceso de paz de (Juan Manuel) Santos”, alegó Petro.

El presidente Gustavo Petro reaccionó en la madrugada de este martes al secuestro de varios uniformados en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), en hechos ocurridos el pasado sábado a manos de las disidencias del denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias "Iván Mordisco".

No obstante, alegó que las disidencias resolvieron no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. “Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil”, precisó.