Petro critica a Barbosa tras afirmar que Gobierno busca legalizar cocaína

La frase de Barbosa que incomoda al presidente se debe a que el fiscal sostuvo que “en Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”.

Desde el Capitolio ya hay reacciones entre los promotores de la paz total en la agenda legislativa, como el senador Iván Cepeda, quien acusó al fiscal de “calumnia e injuria al país y al Gobierno en un foro internacional. Eso se llama traición a la Patria”.

La disputa va más allá de las declaraciones de esta semana del jefe de la Fiscalía en el país caribeño, que visitó justo dos días después de que el presidente viajara a Santo Domingo para la Cumbre Iberoamericana.

En otras ocasiones Barbosa –quien llegó al ente acusador con la nominación hecha por el expresidente, Iván Duque– ha relacionado la agenda legislativa para la paz total con darle, según el funcionario, un manto de legalidad al narcotráfico.