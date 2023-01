Petro asumiría funciones presidenciales en comisiones reguladoras de servicios

El presidente Gustavo Petro anunció que tomó la decisión de asumir las funciones presidenciales que tiene en las Comisiones de Regulación de servicios públicos, por ende, no tendrá delegatarios. Lea: Presidente pone lupa sobre presuntos casos de abuso sexual en el Congreso

La decisión la tomó el mandatario colombiano teniendo en cuenta el artículo 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994 que “establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

“Que significa esto, que el presidente de la República, no el Congreso, no el ministro, la Fuerza Pública, no el alcalde, no el gobernador, sino que el presidente de la República por orden constitucional tiene la facultad de generar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que son el agua, la luz”, expresó Petro en su discurso.