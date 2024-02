Petro asegura que Panam Sports “se burló” de Colombia al retirar los Panamericanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Panam Sports “se burló” de su país al retirar a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 porque lo hizo antes de que se cumpliera el plazo para que Colombia pudiera pagar.

“Ellos se burlaron de nosotros porque el acuerdo con la ministra saliente que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos. Ellos por lo menos 15 días antes de cumplirse esa fecha suspendieron a Barranquilla; fue una burla por dinero”, apuntó Petro, en declaraciones desde Múnich, donde participó el viernes en la Conferencia de Seguridad. Lea también: Así es como Colombia busca recibir más de 6 millones de turistas este año

Astrid Bibiana Rodríguez envió el jueves una carta a Petro presentando su renuncia como ministra de Deporte, después de que en enero Panam Sports retirase a Barranquilla, capital del departamento del Atlántico (Caribe colombiano), la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de 4 millones de dólares cada uno por los derechos de organización, de lo cual los críticos del Gobierno responsabilizan a la ministra.

Según Petro, la responsabilidad no fue de la ministra, sino de un funcionario del Ministerio, del que no dio nombre, que no hizo dichos pagos a tiempo, pero también culpó a la organización por no respetar los plazos.