Petro acude a canción ‘El Jefe’ de Shakira para promover reforma laboral

“Tengo un jefe de mierda que no me paga bien/ Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz/ Me tiene de recluta/ El muy hijo de puta, yeah”, dice el coro de la canción.

El pasado 24 de agosto, el Gobierno presentó por segunda vez su reforma laboral ante el Congreso, luego que se cayera la iniciativa durante la primera legislatura.