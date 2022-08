Petrismo y uribismo se enfrentan ante informe de la Comisión de la Verdad

Tras su intervención, la senadora opositora Paloma Valencia, indicó que ese informe no recoge todas las versiones de la historia.

La senadora opositora sostuvo además que se pretenden imponer este informe a los niños colombianos como la gran verdad cuando no corresponde a la realidad. Planteó además que “el informe es una versión de la izquierda que quiere igualar al Estado en sus fuerzas con los grupos ilegales y terminan en cierta manera legitimando la lucha armada en el país”. Lea: El estado tiene responsabilidad en creación del paramilitarismo: CEV

Su postura fue rechazada por el senador de Ariel Ávila, quien sostuvo que “no se puede tener miedo a la verdad y es sensato que se presente a los colegios no es adoctrinamiento, es el saldo pedagógico, no es ideología”. Planteó que este informe de la Comisión de la Verdad ha mostrado que hay sectores políticos que le tiene miedo a la verdad, “eso no significa que nosotros que hemos luchado por la verdad no la podamos escuchar”.