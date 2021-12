El Instituto Nacional Para Ciegos (INCI) se une al llamado del Gobierno Nacional e invita a los colombianos para que disfruten esta época de festividades de fin de año con su núcleo familiar, evitando aglomeraciones y la manipulación de pólvora que puede ocasionar graves e irreversibles efectos para la salud como la ceguera.

En ese sentido, el director del INCI, Carlos Parra Dussan, asegura que “en este mes de celebración en familia es de suma importancia no bajar la guardia, no solo frente a la propagación del COVID-19 sino frente al uso de la pólvora por parte de niños y adultos. La invitación es aprovechar el tiempo con las personas que convivimos en casa y no incluir artículos pirotécnicos que puedan opacar nuestra alegría y nuestra vista”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, solo en los primeros días de diciembre resultaron quemadas con pólvora 46 personas en Colombia, 16 de ellas niños y adolescentes además de dos personas fallecidas. En 2020 se presentaron en total 725 casos de lesionados por pólvora.