“Parece más una reforma fiscal que una pensional”: Asofondos

Sin embargo, pese a las críticas que tienen frente al la reforma pensional encuentran elementos positivos entre estos el pilar solidario al incrementar el tamaño del subsidio pero no están de acuerdo en la forma que se va a financiar.

“En lo que no estamos deacuerdo es en la forma de financiar ese pilar solidario, el presidente lo dijo ayer, no se puede bajar el umbral a tres salarios mínimos porque si lo bajamos no tenemos como financiar el pilar solidario, eso quiere decir que lo están financiando con las cotizaciones de los trabajadores, algo que no se debe hacer. El pilar solidario hay que financiarlo con impuestos generales”, aseguró Montengro.

Finalmente el presidente de Asofondos espera que de aquí en adelante se les dé la oportunidad de participar en el debate y que no sean excluidos como se hizo durante el tiempo en el que se construyó la reforma ya radicada al Congreso.