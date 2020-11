En medio de la instalación del Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, el presidente Iván Duque aseguró que los paramilitares que están regresando al país tras haber sido extraditados deben pagar por sus penas y no tratar de vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad.

“Las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia o grupos paramilitares eran terroristas y deben ser castigados. Se entiende que muchos de ellos se sometieron a la transicionalidad de justicia y paz y que en la transicionalidad existía la posibilidad de una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de la misma, que no pretendan quienes fueron extraditados que van a llegar al territorio nacional a buscar con artilugios vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente”, indicó el mandatario.

El presidente enfatizó que los paramilitares que están llegando al país luego de haber sido extraditados deben presentarse ante Justicia y Paz para cumplirle a la justicia colombiana con las penas que fueron definidas y que contemplan una sanción intramuros.