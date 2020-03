Panorama nacional del coronavirus, dos semanas después del primer caso

“Es la más grande crisis que hemos enfrentado en mucho tiempo, saldremos adelante con el compromiso de todos. No hay una vacuna para enfrentar el virus, pero tenemos la responsabilidad de atacarlo con herramientas poderosas: la unidad y la responsabilidad”, dijo Gaviria.

Como medida de prevención, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretaron una cuarentena entre las 7:00 p.m. del viernes 20 de marzo y las 3:00 a.m. del martes 24 de marzo, que prohibió la circulación de personas y vehículos por la ciudad y el departamento.

“Cuando empecé a sentirme mal, tomé la decisión de autoaislarme, también se autoaisló mi familia. He pasado una semana de recuperación, trabajando de manera remota, haciendo lo posible por no dejar de aportarle a la ciudad, pero continuamos siguiendo todos los protocolos”, afirmó.

Uno de los contagiados es el secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena, quien publicó un video sobre el tema, pero no dio detalles de cómo pudo haberse contagiado.

En Cundinamarca, aunque no es tan alto el número de casos (7 reportados hasta ahora), existe un riesgo muy alto de contagio por su cercanía con Bogotá, sobre todo en este fin de semana, pues muchos habitantes de la capital suelen viajar los puentes festivos a descansar en algunos de los municipios del departamento.

La situación de Bogotá se debe no solo a que es la ciudad más poblada del país, con alrededor de 10 millones de habitantes, sino a que el aeropuerto Eldorado es el mayor punto de llegada de extranjeros por vía aérea a Colombia.

VALLE

(El País)

Con un total de 15 casos, el Valle del Cauca se ubica como el tercer departamento más afectado por la llegada del coronavirus a Colombia después del Distrito Capital de Bogotá y Antioquia.

El primer paciente que dio positivo al Covid-19 fue confirmado el pasado lunes 9 de marzo en la ciudad de Buga, un hombre de 34 años que había llegado de España siete días atrás y que fue atendido durante una semana en el Hospital San José, pero que fue dado de alta el domingo 15 de marzo, según dio a conocer el alcalde Julián Adolfo Rojas, quien aseguró que el contagiado fue remitido a aislamiento domiciliario en su casa, en donde todavía es vigilado por las autoridades de salud de forma constante.

La enfermedad parecía descender de forma geográfica a lo largo del departamento, pues el segundo municipio afectado fue Palmira, con un padre de familia que también había regresado del país ibérico el pasado 7 de marzo y que contagió a su esposa, hijo y empleada del servicio doméstico. De hecho, el hijo es un niño de 9 años, lo que lo constituye como el primer menor con Covid-19 en toda Colombia. Hoy, Palmira acumula cinco casos.

Entretanto, Cali se ubica como la ciudad con más pacientes de coronavirus en el Valle, con un total de nueve, de los cuales siete son importados del extranjero (como de España, Italia, Estados Unidos, etc.) y solo uno es relacionado en territorio nacional.

Frente a este panorama, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ordenaron el toque de queda entre las 10:00 de la noche del viernes y las 4:00 a.m. del martes 24 de marzo, lo que se complementa con el no consumo de licor en espacios públicos y establecimientos, así como la no conglomeración de más de 10 personas. Y pese que hay algunas excepciones, como salir a comprar alimentos, acudir a citas médicas, entre otras, las autoridades han advertido sanciones de hasta $936.000.

“Los ciudadanos deben entender que estamos en un momento de máxima presión, de máxima tensión, y ante estas dificultades, hacemos un llamado a la sensibilidad de los caleños para que se aíslen”, exhortó el alcalde Ospina, quien recordó que serán deportados los extranjeros que incumplan el toque de queda.

Bolívar

(El Universal)

El impacto de la llegada de la pandemia del COVID-19 al país se ha visto reflejado con preocupación en los departamentos del norte del país, puerta de entrada de un gran flujo de turismo internacional y de intercambio comercial a través de los tres grandes puertos de los distritos especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

En el departamento de Bolívar, los 10 casos de contagios por el coronavirus están concentrados en Cartagena, distrito capital del departamento. Ninguno aún ha sido reportado en los 44 restantes municipios que lo conforman y el Distrito turístico de Mompox.

Bolívar tiene una población de 2.121.956 habitantes, la mitad habitando en Cartagena. Pero la gran preocupación es que entre Cartagena y el resto del departamento hay gran flujo de habitantes.

Por el norte los más cercanos son los municipios de: Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Villanueva, Turbaco, y Turbana; seguido de los municipalidades de Arjona, Mahates, Arroyo Hondo, San Cristóbal, San Estanislao de Koska, Calamar y Mahates. A este grupo de municipios les siguen los que conforman la región de los Montes de María, seguidos de la Depresión Momposina, y sur de Bolívar.

Con una geografía diversa y un sistema de salud pública débil, conformado por centros de atención de Empresas Sociales del Estado, la mayoría en el primer y segundo nivel de atención, los bolivarenses deben atenderse en centros hospitalarios en regiones apartadas, en Cartagena el Hospital Universitario del Caribe (HUC), o en los departamentos vecinos, Antioquia y Santander.

Cabe destacar que el HUC en Cartagena tiene 220 camas, y solo 14 de ellas destinadas a la pandemia.

La administración departamental del gobernador de Bolívar, Vicente Blel, decretó la Calamidad Pública y toque de queda en todo el departamento, tras un Consejo Departamental de Comité de Gestión del Riesgo. La declaratoria de calamidad pública estará en firme durante 6 meses y permitirá al departamento establecer acciones de control público y trámites administrativos de manera ágil que permitan abordar de manera oportuna la emergencia.

Así mismo, los municipios más grandes en población como El Carmen de Bolívar cuentan con la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen; en Magangué esta la ESE Hospital de Magangué, y la ESE Hospital la Divina Misericordia; en Simití la ESE Hospital de Simití, entre otros, red pública que no posee el nivel de alta complejidad, el cual solo se concentra en Cartagena.