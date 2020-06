Pandemia deja sin hogar a familias de indígenas colombianos

Más de 120 familias indígenas Emberá Katio _la mayoría artesanos_ perdieron su hogar debido a la pandemia del nuevo coronavirus en Colombia.

Los afectados dejaron de percibir ingresos al no poder vender sus productos debido a la cuarentena impuesta para evitar los contagios y no pudieron pagar sus rentas, por lo que fueron desalojados hace casi tres semanas. Actualmente _unos 370 adultos y 215 niños_ viven en un campamento provisional que establecieron en la plazoleta Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, donde no cuentan con alimentos ni protección sanitaria.

Se estima que la cuarentena terminaría el próximo 1 de julio. Hasta el momento el COVID-19 ha dejado 60.217 contagiados y 1.950 muertos en el país.