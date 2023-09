Padrastro asesinó a joven de 14 años por intentar defender a su madre

De acuerdo con informes preliminares, el hombre inició un ataque con machete contra la mujer, después de que ella le reclamara por algo, situación en que su hijo de 14 años interviene, buscando frenar la agresión, pero no lo consigue, sino que termina siendo víctima de este hombre de 24 años, al provocarle serios cortes en su cuerpo, al igual que su madre, quien en estos momentos se encuentra entre la vida y la muerte en un centro en un hospital de Bucaramanga.

Duván Díaz, según las autoridades, solía dedicarse al tráfico de estupefacientes, y los vendía desde la casa de Sandra Patricia, quien en varias oportunidades, según revelaron algunos de sus familiares, para medios locales, le pidió que dejara de vender esas sustancias en su casa, así como buscó alejarse de él, pero la había amenazado de atender contra su vida. Además de que no le permitía salir de su casa y la obligaba a que tuviera a su hijo desescolarizado.

“Ella no nos contaba mucho de él. No sabemos dónde ni cuándo lo conoció; a través de las amigas nos dice que este hombre la maltrataba, la tenía amenazada y hasta expendía drogas en la casa”, comentó la hermana de la víctima en diálogo con Vanguardia. Lea también: Claudia López se defiende de presuntos hechos de corrupción

“Había intentado sacarlo y la había amenazado que si lo denunciaba, la mataba. A él no le gustaba que llegara nadie a la casa, no la dejaba salir y que las amigas no fueran a visitarla. Toda la familia vive en Barranca, ella es la única que estaba en Sabana”, comentó la familiar para el medio citado.