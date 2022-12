Otro hermano de Mauricio Leal habló después de un año: sospechaba de Jhonier

Carlos Andrés García, hermano de Jhonier Leal.

Por último, Carlos García mencionó que su hermano Jhonier intentó involucrarlo en el homicidio, pues asegura que la abogada del acusado lo habría contactado para hablar en privado, propuesta que se negó a aceptar.

“La abogada de él, Ana Julieth, me dijo: ‘Yo necesito hablar con usted, será que hay algún problema’. Yo le dije: ‘No, no hay ningún problema, por qué’. Me dijo: ‘Porque yo necesito hablar con usted de algo que te mandó a decir tu hermano y es confidencial, pero no puede tener usted a sus dos abogadas’. Yo le dije: ‘Qué pena, pero yo sin mis abogadas no me entrevisto con usted’. Me dijo: ‘Entonces no te olvides de que él es tu hermano y te ha colaborado mucho’”, narró.

Finalmente, Carlos Andrés se despidió de su entrevista con ‘Los informantes’ diciendo: “Jhonier Leal se murió para mí como hermano, se murió como familia, se murió como todo. El núcleo familiar mío se acabó”.