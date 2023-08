ONG denuncia que cese al fuego le permite al Eln reclutar a menores

El histórico cese al fuego, que se prolongará durante 180 días, ha sido visto como un paso significativo hacia la paz en Colombia, pero Save The Children advierte que esta tregua abre la puerta para el reclutamiento de niñas y niños de más de 15 años por parte del Eln. Lea aquí: “No habrá tolerancia con el secuestro”: Iván Velásquez sobre cese al fuego con ELN

La ONG Save The Children ha alertado sobre una situación alarmante en el marco del cese al fuego pactado entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Aunque el acuerdo bilateral busca la paz y la prohibición de acciones ofensivas, la ausencia de medidas específicas sobre el reclutamiento de menores deja expuestos a jóvenes mayores de 15 años, quienes podrían ser reclutados por la guerrilla.

María Paula Martínez, directora de Save The Children en Colombia, expresó su preocupación por la falta de protección de los niños y adolescentes en este acuerdo de paz. “La protección de los niños no debe ser negociable, debe ser un punto de partida en cualquier negociación de paz”, expresó Martínez, que también mandó un mensaje al ELN: “No debe ignorar las normas internacionales o nacionales, ni tampoco omitir los compromisos que ha asumido en otros espacios”.

El hecho de que el reclutamiento de menores no esté específicamente prohibido en el acuerdo deja una laguna preocupante en la protección de los jóvenes. Según menciona la ONG, entre 1990 y 2017, alrededor de 16.238 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia, y se estima que esta cifra podría ascender hasta los 40.000. Lea además: Se inicia oficialmente el cese al fuego entre el ELN y el Gobierno colombiano

La importancia de asegurar la protección de la infancia y la juventud en medio de un proceso de paz no puede ser ignorada. Save The Children hace un llamado al ELN a cumplir con los compromisos internacionales y nacionales de proteger a los menores y a garantizar que no se lleve a cabo el reclutamiento de jóvenes mayores de 15 años.

Este nuevo llamado de atención pone de relieve la importancia de que las negociaciones de paz no descuiden la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, quienes merecen un futuro seguro y libre de violencia.