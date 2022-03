Álvaro Uribe se defendió este viernes de las acusaciones en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por presunta manipulación de testigos, en donde a pesar de la orden de la juez de no hacer política su intervención y no dar testimonio, este atacó a la Corte Suprema de Justicia.

“Doctor Álvaro Uribe, le solicité desde un principio presentando las directrices para que realizara su intervención, que no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión. Tiene todo el derecho de pronunciarse sobre las pruebas, pero no a realizar su propia argumentación o concepto, como lo ha hecho”, fue el regaño constante contra el expresidente, quien poco atendió esta orden. Lea: Diego Cadena es sancionado por 3 años: no podrá ejercer como abogado

Su declaración se inició pasadas las 8:00 de la mañana con un intercambio de palabras con la juez del caso, luego de que el expresidente pretendiera hacer un recuento extenso de lo que ha sido su vida y refutar las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con paramilitares.

“Yo nunca dije que iba a darle la palabra, para limpiar su honra, no porque no tenga derecho a ello, sino porque eso desnaturalizaría esta audiencia”, manifestó la juez, quien añadió que “esta no es una intervención política”.

Uribe le respondió que él tenía 12 temas que esperaba exponer en tres horas. “Muy respetuosamente, que los preparamos bien, procurando ser claros, y si me preocupa mucho ese tema, el tema del honor, de la refutación, me preocupa ante mis compatriotas, que me eligieron dos veces presidente, que han seguido estas audiencias”.