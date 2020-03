Nunca le pedí al Ñeñe Hernández recursos para mi campaña: Duque

La respuesta del presidente se da luego de que se revelaran una serie de audios en los que el ‘Ñeñe’ habla de compra de votos para favorecer la segunda vuelta presidencial de Duque, pero también de una supuesta cercanía entre ambos. Sin embargo, el mandatario, pese a que reconoció que sus padres eran amigos y que las familias se conocían, negó una relación tan cercana con Hernández. (Le recomendamos: “Jamas he pensado en comprar votos”: Álvaro Uribe)

“A José Hernández lo conocí en los últimos cuatro años, en contados encuentros públicos, uno que otro social, seguramente, pero no tuve con él una hermandad, como han tratado de insinuar. Tengo un solo hermano y se llama Andrés Duque y tengo una sola hermana que se llama María Paula Duque. Traté siempre al señor Hernández, a él y su esposa en esos encuentros con cordialidad, porque además era una persona que participaba en actividades sociales y en actividades políticas”, agregó el mandatario.

‘Ñeñe’ Hernández publicaba en redes sociales sus encuentros con personalidades políticas, policiales y militares. // (Instagram @josehernandezaponte)

“He sido, soy y seré una persona honorable y como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Hubo personas que inclusive insinuaron que a mi campaña llegaron recursos del narcotráfico, supuestamente, a través del señor Hernández. He sido y seré un luchador contra el narcotráfico”, añadió.

El presidente dijo que todos los dineros que entraron a su campaña se canalizaron a través del gerente, Luis Guillermo Echeverry, pero que tampoco a través de él se recibieron recursos.

También dijo que la asistencia del ‘Ñeñe’ a su posesión se debió a que muchas personas pertenecientes a las estructuras de su partido, el Centro Democrático, invitaron a las personas que participaron en eventos de la campaña. (Lea aquí: Álvaro Uribe sobre Ñeñe Hernández: “Ni lo conocí, ni fui su amigo”)

El ‘Ñeñe’, a quien la Fiscalía General de la Nación investigó por supuestos nexos con el narcotraficante Marquitos Figueroa, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, pero en una interceptación de 2018 se escucha a Hernández pactar la compra de votos en La Guajira para favorecer la elección de Iván Duque, con el supuesto aval de Álvaro Uribe Vélez.