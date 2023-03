“Nunca autoricé sobornos, yo busco la verdad”: Uribe en audiencia

En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo le ofrecí beneficios a Juan Carlos Sierra”.

Álvaro Uribe Vélez.

Durante la diligencia, el expresidente insistió en que ha sido muy cuidadoso con la verdad y que lo único que le interesa es la verdad, la ley y la transparencia.

"Debo decir que no busque nada distinto a corroborar informaciones que afectaban mi honor, mi lealtad y mi familia, mis amigos, mi honra, a mis compatriotas que han confiado en mí, pretendía defenderme no desacreditar al doctor Cepeda. Sobre todo, lo que han dicho los abogados que me acusan, en mi concepto no tiene relación con la verdad", expresó.

Finalmente, Uribe indicó que nunca le pidió al exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra alias ‘el tuso’ para qué hablará a favor de él, expresó que no los conoce y que incluso, en su gobierno fue quien los extraditó a los Estados Unidos.