Nuevos detalles del atentado contra el director de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que tras el atentado del que fue víctima en la noche del martes, no descarta que el mismo haya sido por la labor de combatir la corrupción que está adelantando.

“Yo no descarto ninguna de las posibilidades que haya, una de ellas es que sea retaliación por la situación que vivimos en la UNP, yo llego a desempeñar este cargo y me encuentro con que los vehículos no aparecen, una serie de irregularidades, entre otras”, sostuvo el director de la UNP.