Nuevos alcaldes colombianos apelan a exorcismos y rezos antes de ocupar sus despachos

A exorcismos, rezos y todo tipo de cábalas han tenido que apelar algunos de los nuevos alcaldes colombianos, que asumieron su cargo el lunes, para sacar de sus despachos “la corrupción” y las malas energías que, según dicen, dejaron su antecesores.

El caso más sonado es el del nuevo alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, quien aseguró el lunes que su antecesor, William Dau, caracterizado por ser lenguaraz, es un ser “malévolo” y “diabólico”, por lo que pidió a la Iglesia Católica ayuda para exorcizar el Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía. Lea aquí: Las amenazas de ciberseguridad más peligrosas en Colombia en 2023

“Le he solicitado al gobernador (del departamento de Bolívar, Yamil) Arana que me ayude no solo en la posesión del gabinete hoy, sino en los días siguientes cuando requiera un salón, un apoyo en la infraestructura de la Gobernación”, expresó Turbay. Lea aquí: Un militar muerto y 12 heridos dejó un ataque con explosivos en Antioquia

A renglón seguido, Turbay agregó: “No hay forma de entrar a ese despacho, al Palacio de la Aduana, hasta que la Iglesia Católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede. Eso hay que exorcizarlo, ahí es muy difícil entrar”.