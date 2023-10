Nuevo magistrado de la Corte Constitucional: este martes Petro decide

En días de elecciones en los que los resultados son inciertos, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, tendrá este martes una en la cual definitivamente saldrá ganador, se trata de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien deberá reemplazar al saliente Alejandro Linares.

La terna de este magistrado le corresponde al Presidente de la República, para lo cual desde hace más de un mes el jefe del Estado envió al Senado, la corporación encargada de escoger al magistrado, los nombres de los abogados Cielo Rusinque, exdirector del Departamento de la Prosperidad Social; al de su secretario jurídico, Vladimir Fernández y a su actual director de la Unidad de Tierras, Gerardo vega. Los tres muy cercano a Petro.

Los ternados expondrán en 15 minutos sus hojas de vida, a la vez que le presentarán a los senadores un plan que esperan ejecutar de llegar a la llamada corte de cortes en el país. La mesa directiva del Senado además invitó a varios decanos de las facultades de derecho de las universidades capitalinas para que escuchen a los candidatos y les puedan preguntar además de los propios congresistas. Lea aquí: Es oficial: desde este martes arranca cese al fuego entre el Gobierno y el EMC

Aunque se había citado para la tarde la plenaria, el presidente Iván Name, anticipó la cita para las once de la mañana cuando escucharán en audiencia a los postulados y luego de dará paso a la elección de uno de ellos en reemplazo de Alejandro Linares. Aunque no es claro quién será el ganador, a los tres se la ha visto en el Senado en las últimas semanas, pero se da como un hecho que quien tendrá el mayor apoyo para ser magistrado es el actual secretario jurídico de la Casa de Nariño.