Nuevo enfrentamiento entre los senadores Uribe y Petro

A su turno el senador Petro le contestó que “el señor Uribe está desesperado ya que se está cogiendo de cualquier versión que se le atraviese... Oiga Álvaro usted está juntando a los Rodríguez Orejuela con Chávez”. Le pidió que cruce las fechas de ambos momentos.

“Cuando la toma del Palacio de Justicia yo era concejal de Zipaquirá y estaba preso en la cárcel Modelo... Usted está desesperado o qué le pasa con ese tipo de versiones”, sostuvo.

Y remató diciéndole que “no Uribe yo no soy como usted, me podrán matar, no se que me pase en este país, no se si me van a matar en el camino, senador Uribe no soy como usted”.