Nuevo contralor pide cambiar la forma en que se elige su cargo

La elección del contralor está marcada por unas dinámicas que están dadas por el Congreso de la República, es imposible ser elegido como contralor si no se conversa acorde a esas dinámicas políticas y esas dinámicas políticas deben ir más allá que una simple repartija burocrática, más allá de convertirse la Contraloría en un instrumento o para alcahuetear o para perseguir opositores.

La Constitución Política de Colombia tiene una metodología y un trámite para la elección de contralor general, dicho sea de paso, que de manera personal no la comparto, no estoy de acuerdo con la forma, la manera y el método cómo se elige el contralor. Habrá que generar un debate para mirar cuál es la forma en la que eventualmente debe existir y prevalecer unas circunstancias desde el punto de vista técnico para la elección.

- ¿Qué responde a los cuestionamientos que usted tiene el apoyo de políticos cuestionados del Valle?

Me han tildado de absolutamente todo por unas relaciones con el exsenador Juan Carlos Martínez y con el exgobernador Juan Carlos Abadía. Les manifesté siempre, ¿por qué no revisan mi gestión como contralor durante ese periodo? Si me preguntan si partícipe de esa campaña política, sí fui elegido por una coalición política de ese Gobierno, sí fui elegido, pero pienso que hay que mirar qué fue lo que hice como contralor”

Fui quien denunció los gastos en exceso de publicidad que se realizaron en el mandato del exgobernador Abadía, fui la persona que evitó el endeudamiento del departamento de Vigencias Futuras por más de $1.500.000.000.000, el proceso que hoy cursa por el exgobernador en la Corte Suprema fue un hallazgo realizado por este contralor.

- ¿Podrá ser independiente de los partidos?

He conversado con las diferentes bancadas profundamente claro. A muchas personas les sorprendió que fuera apoyado tanto por la bancada del Pacto Histórico, como por la del Centro Democrático, con ambos he sido claro, ni complacencias ni amanuensia con el Gobierno, eso sí, una Contraloría dispuesta a colaborar de manera armónica para que se pueda gobernar y trabajar.

- ¿Cuál fue su llamado a las contralorías departamentales y la gerencias regionales?

He lanzado un llamado de atención y de alerta a las Contralorías territoriales y frente a las gerencias de la Contraloría, no pueden ser utilizadas como instrumento político o para perseguir un opositor o para funcionar de manera sesgada. La bandera fundamental es ejercer un control independiente.