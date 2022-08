Nuevo contralor, Carlos Rodríguez, asegura que actuará con independencia

Con un apoyo de todos los partidos que le representaron 260 votos, fue elegido éste jueves por el Congreso pleno como nuevo contralor general de la República, el abogado vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para el periodo 2022-2026 quien reemplazará a Carlos Felipe Córdoba.

Tras su elección Rodríguez envió un mensaje que su gestión estará enmarcada en la independencia y que no convertirá a la Contraloría en el espacio de persecución de los opositores políticos.

En total Rodríguez Becerra sacó 260 votos, en el Senado la votación 94, 9 en blanco y uno por María Fernanda Rangel, mientras que en la Cámara tuvo 166, en blanco 14 y Elsa Rodríguez 1.

Recordó que en su proceso de elección se reunió con todas las bancadas, a las cuales les dijo que sin importar que estén con el gobierno o no, “respetaré el principio de independencia frente al gobierno y frente al Congreso... un gobierno no puede, no debe tener una Contraloría abyecta, no la necesita. Un gobierno debe tener una Contraloría independiente que le permita realizar su acción de gobierno”.