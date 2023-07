Nueva fecha para la audiencia judicial contra José Manuel Gnecco

A lo anterior se añadió la versión del ente investigador que sostuvo que el acusado no socorrió a tiempo a la mujer y esperó hasta la llegada de la Policía. Además, las pruebas indicaron que se manipuló el teléfono de la víctima.

“Cuando vi la noticia en la revista Cambio llamé al director del Inpec y él me manifestó que el jueves de la semana pasada la Fiscalía solicitó el traslado de esta persona a San Andrés. Ese mismo día el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario lo autorizó, pero manifestaron que no tenían un avión de apoyo”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.

Osuna agregó que “el Inpec no gusta de usar aviones comerciales. Ante eso, según me dijo el director, la Fiscalía dijo que no había preocupación, que ellos conseguían un avión de apoyo, así que se hizo el operativo”.