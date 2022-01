El atentado con explosivos que dejó 13 uniformados heridos en la noche de este viernes en Cali es producto, según las autoridades, de una retaliación de ese grupo armado por la muerte de alias ‘Fabián’, jefe del ‘frente de guerra occidental’ del Eln, ocurrida el año pasado.

De hecho, ese grupo armado ilegal a través del ‘frente de guerra urbano nacional’ se adjudicó el atentado terrorista.

Sin embargo, analistas consideran que este no es el único factor que se debe tener en cuenta. En primer lugar, el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, dijo en la mañana de este sábado que el atentado es producto de una retaliación de ese grupo armado ilegal por la muerte de alias ‘Fabián’.

“Desde hace un par de meses teníamos conocimiento de alguna intención posterior a la muerte de alias ‘Fabian’ en la ciudad de Cali luego de una muy importante operación contra el Eln de la amenaza para la tranquilidad de los colombianos. Hoy con esta reivindicación terrorista el Eln está ratificando esa intención de cumplir lo que estaban diciendo de atentar específicamente contra la Policía”, dijo el general Vargas.

El director de la Policía se refiere a la amenaza publicada el 30 de septiembre de 2021 por el ELN en donde bajó el argumento del “uso desproporcionado de la fuerza militar” informaron que la muerte del jefe de su Frente de Guerra Occidental no será olvidada y prometieron respuesta terrorista contra las Fuerzas Militares a través del uso de explosivos.

“El Gobierno de Iván Duque nos ha autorizado para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos. El Gobierno y los militares no pueden volver a sacar los argumentos sesgados que cuando nosotros usamos los explosivos es terrorismo, pero, cuando los usan ellos es legal”, se apuntó en el documento.

Esa hipótesis, no obstante, no es el único factor que se debe tener en cuenta para analizar lo que pasó, en criterio de no Andrés Aponte, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.

Dice el analista que esto podría hacer parte de la estrategia de confrontación que ha asumido este grupo armado al margen de la ley en las zonas urbanas, “en donde se ha enfocado en atacar y tiene como objetivo militar las fuerzas estatales o instalaciones de estas, lo cual no es un hecho nuevo”.