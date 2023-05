“Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente”: Duque a Petro

May 29 - 00:00

“Estallido social es un término que se acuñó con fines electoreros y electorales y así se vio en Chile y se vio en Ecuador, en Perú y después en Colombia. El término “primera línea” también es otro de esos que se crean, que fueron calcados de lo que se hizo en Chile y también la Cámpora argentina, de los piqueteros. Son metodologías que se utilizan para generar tensión social”, dijo. Lea aquí: ¿Qué se dijeron Petro y Duque en su nuevo enfrentamiento?

Para concluir, el expresidente hizo un balance más detallado de cómo ve el Gobierno Petro. Según él, “este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”.

Petro responde

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro le lanzó un duro sablazo al expresidente Iván Duque luego de que este lo tildara de tener ínfulas de “emperador”.

“Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, afirmó el jefe de Estado, insinuando que Duque fue el responsable de las decenas de jóvenes que resultaron heridos por el Esmad durante las manifestaciones.