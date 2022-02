El comentario de Ramírez surgió de un llamado que les hizo a los demás países para que colaboren a acoger a los venezolanos debido a que Colombia no cuenta con más capacidad.

La vicepresidenta aseguró que a pesar de que los migrantes no le han aportado mucho a Colombia, el Gobierno nacional si los ha acogido y ayudado a sentirse resguardados del régimen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Voy a decir algo con mucha sinceridad, Colombia no se ha beneficiado de esa migración mucho más preparada, mucho mejor formada, quizás mucho más pudiente de la que se han beneficiado otros países, esa primera etapa de la migración venezolana está en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en España, a nosotros nos han tocado realmente los sectores menos pudientes, menos calificados de esa migración”, afirmó Ramírez ante la OEA.

“Es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela”, afirmó la vicepresidenta.

Por ese motivo, Ramírez afirmó que es importante que a Colombia se le reconozca esa labor humanitaria y se evidencie la iniciativa de todos los países de contener ese flagelo migratorio.

“Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esta población venezolana”, afirmó la canciller.