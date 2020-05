Nombramiento de hijo de ‘Jorge 40’ pone en entredicho la coalición: Pastrana

“Desafortunadamente personajes como este, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición. No podemos untarnos de Jorge 40, señor presidente”, escribió Pastrana en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento se da luego de que en las redes sociales se desatara una polémica entre voces a favor y en contra de este nombramiento. Sin embargo, la crítica del expresidente ha generado eco debido a que ha puesto sobre la mesa diferencias alrededor de este tema al interior de la coalición de Gobierno.

No obstante, el Gobierno se mantiene en firme frente a este nombramiento. Así lo manifestó la ministra del Interior, Alicia Arango, quien aseguró que el joven no saldrá del cargo debido a que en Colombia no existen delitos de sangre.

Jorge Rodrigo Tovar también ha salido a defender su nombramiento, argumentando que no es responsable de los delitos cometidos por su padre. También aseguró que cuando su padre regrese al país le pedirá que diga la verdad a las víctimas. (Lea aquí: “No seré abogado de mi padre”: Jorge Rodrigo Tovar)

Tovar es abogado con experiencia en el sector público y venía trabajando en el Ministerio del Interior desde hace varios meses, también ha sido funcionario de la Cámara de Representantes y la Gobernación del Cesar.

Así mismo, ha participado en actos de reconciliación, con Jaime Palmera, hermano de Ricardo Palmera (‘Simón Trinidad’) en Valledupar y con el exguerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño. No obstante, en redes sociales le recordaron un trino de ese mismo año en el que afirmó que su padre estaba preso en Estados Unidos a pesar de ser un delincuente político y no haber ninguna prueba en su contra.