“No tienen vergüenza”: Marbelle a Rodolfo Hernández por foto con Petro

Marbelle sigue dando de qué hablar, la cantante colombiana no deja de encabezar titulares de prensa.

La intérprete no estuvo de acuerdo con el encuentro y cuestionó la actuación de Hernández.

“’Mírenme a los ojos, léanme los labios... No les voy a fallar’. De verdad que no les corre sangre por la cara. No saben lo que es la vergüenza”, fueron las palabras de Marbelle.