De manera categórica el gobernador del Magdalena señaló de mentirosos tanto al director de la Policía como al jefe de la cartera del Interior, insinuando que no conoce a los más de 30 hombres que hacen parte de su seguridad.

“El director de la Policía Nacional, general Vargas, y el ministro del Interior Daniel Palacio dijeron en medios que tengo un esquema de protección permanente de 33 hombres con armas cortas y largas, me gustaría que me los presentaran porque no los conozco. Deben estar confundidos con algún ministro o expresidente”, dijo Carlos Caicedo.