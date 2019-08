“No son una nueva guerrilla, son narcoterroristas”: Duque

El presidente Iván Duque reiteró que Colombia no se dejará amilanar ante las “bravuconadas” de las disidencias de la guerrilla de las Farc que amenazaron con rearmarse contra el Estado.

Al intervenir en la conmemoración del primer centenario de fundación del diario Vanguardia Liberal, en Bucaramanga, Duque les advirtió: “Quedan notificados: no se los vamos a permitir, los vamos a enfrentar y les vamos a demostrar que la sociedad unida frente al narcotráfico ni ante ninguna otra amenaza se intimida”.

Duque reiteró que quienes aparecen en el video en el que alias ‘Iván Márquez’ anunció “la segunda Marquetalia”, en referencia a la creación de la guerrilla de las Farc en 1964, “no son más que un grupo de delincuentes, una cuadrilla de narcoterroristas que le habló con bravuconadas al país”.

Y reiteró: “Aquí no se trata de ninguna nueva guerrilla, es una cuadrilla de narcoterroristas que desde hace años estaba practicando esas conductas ilegales y ahora tratan de ocultarse en ropajes ideológigos para ocultar su accionar criminal. Colombia no come cuentos: son cuadrillas del narcotráfico”, insistió.

Igualmente, pidió “pasar la página” que en algún momento se utilizó “con fines electorales” para dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. “Aquí todos queremos la paz, pero paz sin impunidad, no queremos una sociedad que siga cargando el karma de ser humillada por sus victimarios”.

También recordó que su gobierno “estará ahí” para que el proceso sea exitoso respetando los acuerdos con quienes están dentro del proceso de paz, “pero seremos implacables contra quienes pretenden volver al narcotráfico”.

Por ello, dijo, les pidió a la JEP que expulse a quienes aparecen en el video, a la Fiscalía que les rexpulse a esas personas de sus filas de militantes.

Tras hacer un amplio elogio a la historia centenaria de Vanguardia Liberal y recordar que en el año 84 fue víctima del terrorismo, Duque hizo un llamado para seguir luchando contra la corrupción.

“La lucha contra la corrupción es de todos, los que se indignan con la corrupción deben tener claro que usar la corrupción es usar el narcoterrorismo. No existen ni causa ni ideología que justifique empuñar las armas contra un hermano colombiano. Colombia no se dejará humillar por ningún actor narcoterrorista”, concluyó.