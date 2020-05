“No seré abogado de mi padre”: Jorge Rodrigo Tovar

En entrevista con La W Radio, Tovar señaló que las afirmaciones sobre su nombramiento han sido descontextualizadas pues él no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre las “miles de acciones” que cometió Jorge 40 cuando fue miembro de las AUC.

Jorge Rodrigo Tovar, el nuevo coordinador de la Oficina de Articulación para las Víctimas del Ministerio del Interior, defendió este miércoles la designación en ese cargo, argumentando que él no es responsable de los delitos cometidos por su padre, el exjefe paramiliar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, de quien además aseguró que él no será su abogado y que le pedirá cuando regrese al país que le diga la verdad a las víctimas.

“Yo soy un joven de 30 años y, para mí, la vida armada simplemente no es una opción, no puedo justificar ni a mi padre ni a alguien que en algún momento pensó en la vida armada como una opción”, dijo.

Aseguró que no tendrá ningún problema en reconocer a las víctimas del conflicto, independientemente de los victimarios.

“Un mensaje muy claro para todas las víctimas del conflicto armado, no solo para las del Bloque Norte de las Autodefensas, no solo para las víctimas de ‘Jorge 40’: quiero que me den la oportunidad de demostrarles, por medio de mi trabajo, que el anhelo más profundo de mi corazón es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado sin excepción alguna”, añadió.