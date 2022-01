“Le digo al fiscal Barbosa ¡que no sea payaso!, al venir a posar ahora de eficiente, cuando la ineficiencia le ha ganado la partida, hoy la corrupción nos tapa a todos”, enfatizó Luis Alonso.

Fiscal Barbosa: NO SEA PAYASO‼️ Cuando el caso de mi hijo llegó a la Corte Suprema en casación @FiscaliaCol JAMÁS intervino ni se manifestó al respecto. Ahora resulta que usted escarba en el sufrimiento de mi familia asegurando que en 20 días lo habría solucionado... (Hilo)⬇️ pic.twitter.com/l1uXAKfICT

Colmenares le dijo al fiscal que el caso de su hijo no lo hubiera podido resolver en 20 días y lo invitó a preguntarle a los agentes del CTI “por que se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas, o explíqueme por qué la Fiscalía no intervino en el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, si lo que se venció fue precisamente la tesis de la Fiscalía en el Tribunal”, aseguró.