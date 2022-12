“No se puede negociar sin voluntad de paz”: defensor del Pueblo al ELN

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó este jueves el anuncio de paro armado que hizo el frente occidental del ELN ‘Omar Gómez’, que tiene presencia en el Valle del Cauca y en el Chocó y que comenzaría este 15 de diciembre.

(Lea aquí: Gobierno pide explicación al ELN sobre anuncio de paro armado en Chocó)

“Anuncio que rechazamos de manera enfática y de manera contundente porque no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz. El anuncio de paro armado no es un mensaje de paz, esto no es un mensaje de reconciliación”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.