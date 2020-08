No se han recibido denuncias concretas de acoso laboral o sexual: Corte

En un comunicado, la Corte Constitucional respondió a la revelación de un informe de dos investigadoras de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que evidencia casos de acoso laboral y sexual en ese alto tribunal.

Según el reporte, conocido ayer, una encuesta hecha a los 244 funcionarios de la Corte, reveló conductas como los llamados ‘favores sexuales’, solicitados a mujeres a cambio de una oferta de mejores condiciones de trabajo, expresiones sexistas toleradas e incluso celebradas por los jefes y tocamientos y caricias inapropiadas, que ponen incómodas a quienes las reciben.

De acuerdo con el alto tribunal, el informe fue promovido por iniciativa de la Corte Constitucional, con el propósito de promover acciones positivas de inclusión laboral y rechazo de toda forma de violencia de género.

Explica la Corte en su comunicado que la metodología del informe consistió en una encuesta a los funcionarios y una entrevista anónima a 8 mujeres y 6 hombres que ocupaban distintos cargos.

“Las entrevistas se realizaron de manera que los datos reportados no permitieran individualizar ni identificar a las personas entrevistadas, garantizando así la ética en la investigación y el derecho a la intimidad”, añade el comunicado.

Sin embargo, precisa que, “a la fecha no se han recibido denuncias concretas sobre ninguna conducta de acoso laboral o sexual en las instancias dispuestas para estos fines”.

El informe revelado ayer muestra, precisamente, que las personas afectadas por acoso sexual o laboral prefieren no denunciar.

“La falta de confianza en las autoridades se refuerza con el hecho de que el 27% de las personas que reportó algún tipo de acoso no denunció porque cree que no vale la pena hacerlo porque nunca pasa nada (25% de los hombres y 29,6% de las mujeres) y porque, adicionalmente, el 4% no sabe a dónde acudir”, señaló el informe.

En su comunicado, la Corte aseguró que con el acompañamiento de USAID busca diseñar mecanismos que permitan la denuncia de estos hechos.

¿POR QUÉ NO SE REVELÓ ANTES EL INFORME?

El comunicado de la Corte Constitucional explica que el informe, denominado “Las capas del techo de cristal: Equidad de genero en la Corte constitucional”, fue presentado en mayo a los magistrados de la Corte, que realizaron comentarios y solicitaron aclaraciones.

Agrega que una vez revisado, la versión final se puso a “disposición y conocimiento del público en general”. Sin embargo, no explica, por qué fue revelado por los medios de comunicación y no fue divulgado por la Corte como lo solicitaron varios magistrados al conocer el informe.

“Sugiero que las políticas que se generen deben ser abiertas al público y no solo internas con el fin de que el tema no sea invisibilizado y la Corte pueda ser ejemplo para la rama judicial y otras entidades. Asimismo, en las recomendaciones es importante que se enfatice sobre la publicidad, no solo de los resultados de la investigación sino también de las políticas e instrumentos de equidad de género con los que actualmente cuenta la Corte”, le escribió en ese momento el magistrado Carlos Bernal, al presidente de la Corte, Alberto Rojas Ríos.