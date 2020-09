Según el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en Colombia no se ha comprobado ningún caso de reinfección por Covid-19, sin embargo, señaló que no hay nada que certifique que el hecho no pueda suceder.

“No se ha presentado ningún caso de reinfección en Colombia que esté comprobado. En el mundo hay algunos casos que están en exploración. También es cierto que no hay nada que certifique, científicamente, que alguien que le ha dado coronavirus no le pueda volver a dar, pero los casos de posible reinfección están siendo analizados, no solamente por autoridades de salud de otros países sino también bajo la supervisión estricta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señaló el mandatario.

Duque fue enfático en decir que pese a que no hay evidencia demostrada en el país alrededor de este fenómeno, no se puede bajar la guardia e invitó a los ciudadanos a seguir protegiéndose del virus debido a que no hay nada que en estos momentos brinde inmunidad a la población.

El pronunciamiento se da luego de que se hiciera público el caso de un paciente en Cartagena, quien al parecer se reinfectó con el virus. Las autoridades le están haciendo seguimiento al joven. (Lea aquí: Primer posible reinfectado conocido en Cartagena y Colombia)