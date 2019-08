No se conoce el paradero de 100 mil personas: padre de Roux

Durante tres días en Pasto se realizó el Segundo Encuentro por la Verdad: reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas dadas por desaparecidas, donde unas 400 personas familiares de todo el país se dieron cita.

Actos conmemorativos

El día lunes se realizaron distintas presentaciones culturales en diferentes sitios de la ciudad, y el martes se llevó a cabo un intercambio de saberes en la Cámara de Comercio donde se dieron a conocer diferentes experiencia nacionales e internacionales. Hoy se hizo el reconocimiento a las personas que han permitido en la búsqueda de sus seres queridos.

“Están las mujeres buscadoras de todos los lados, los que buscan ante los crímenes de Estado, los que buscan a los desaparecidos de la guerrilla, los que se llevó a las montañas que nunca aparecieron, son buscado hace 10 años o más, los que desaparecieron los paramilitares. Ante todo, este dolor tan grande, lo que queremos aprender de estas mujeres es que no se ha cansado en muchos casos recibiendo todo tipo de improperios”, dijo el padre Francisco De Roux Rengifo.

“Son más de 100 mil desaparecidos y los casos que finalmente son estudiados por la Unidad de Búsqueda tan son solo 100 casos. La comisión hará todo lo que pueda con lo que tiene, sobre todo la verdad de las víctimas que es lo que importa”, dijo el sacerdote.

A través de la profunda reflexión social, el encuentro busca amplificar las voces de las personas afectadas por el conflicto. “La comisión tiene 20 casas de la verdad en diferentes partes del país, hay grupos móviles hemos hablado con los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, las universidades, empresarios, excombatientes, las fuerzas militares en esta búsqueda, para nosotros es primero las víctimas”, dijo el sacerdote.

El padre De Roux agregó que no quiere una verdad estatal puesto que seria casi fascismo, “esta es la verdad, debemos abrir el camino para que se investigue a fondo y acabemos el miedo para que esto nunca vuelva a pasar”, comentó.

Esperanza Rojas, representante de Funvides y quien representa a los militares, comentó que “es triste decir no, se nota el rechazo, se nota la desigualdad y duele mucho, cuando alguien pertenece a una entidad militar y que le digan aquí no puede estar duele mucho, aquí no puede haber uniformados, quiero decir que no todos son asesinos, no todos mataron la Fuerza Pública ha sido para defender a nuestro país y duele el rechazo”, dijo Expensa, quien busca a su esposo, un Sargento que desapareció en el año 1992 en el trayecto entre Carepa y Mutata en Antioquia.

Paola Medina busca a Tarsicio Medina Charry, de 19 años de edad, un estudiante de la Universidad Surcolombiana militante de la Unión Patriótica que hacía parte de la juventud Patriótica en el Huila y que según Paola fue desaparecido en el año 1998 por agentes de la Policía. “La Policía ha reconocido que ellos fueron los responsables, pero hasta el momento no han dicho dónde dejaron su cuerpo”, comentó Medina quien lleva 31 años buscando a su hermano.

En el evento estuvieron el padre Francisco De Roux Rengifo, presidente de la Comisión de la Verdad; Luz Marina Monzón, directora Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas; los panelistas Diana Arango, directora Ejecutiva del Equipo Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial; Derek Congran Phd, Coordinador Regional Forense de La Cruz Roja Internacional; Nora Cortiñas, fundadora de la Organización Madres Plaza de Mayo de Argentina; Andrea Forer, director de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas en Colombia.

Igualmente, Eduardo García, director Ejecutivo de la Asociación Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador; Graciela Pérez Rodríguez, de la Organización Mylanali Red CFC; Ana María Careaga, directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria de Paraguay; Ousmane Sidibé, Presidente de la Comisión de la Verdad de Mali; Jeroen Roodenburg, embajador de los Países Bajos y los 11 Comisionados de la Verdad en Colombia.

CIFRAS

Actualmente no existe una cifra consolidada de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Una de las fuentes de información sobre la cual la UBPD ha iniciado su mandado es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los siguientes registros:

- Desaparición Forzada: 83.036 registros.

- Secuestro: 38.357 casos, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas.

- Reclutamiento de menores: 17.895 registros, 154 de ellos están reportados como personas desaparecidas.

Sin embargo, las cifras planteadas son un subregistro y el universo de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado es desconocido. Cada institución, que tiene registro sobre personas desaparecidas, maneja una cifra distinta de acuerdo con sus funciones o mandato.

Los desaparecidos del Palacio de Justicia

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos se pronunció respecto del tema del Palacio de Justicia y el pronunciamiento de la Fiscalía de las últimas horas donde dijo que no habían desaparecidos.

“Toda la población colombiana se dio cuenta de qué ocurrió, vimos cómo entraron al Palacio de Justicia, cómo sacaron a las personas, hemos visto cómo familiares durante 30 años han reclamado a su seres queridos, eso es objetivo, eso lo vimos. Después de tantas sentencias sustentadas por la misma Fiscalía, después de esto le sorprende a uno que digan que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Me parece que no se humaniza el tema: una cosa es decir que hubo dificultades en la investigación y otra cosa es decir que no hubo desaparecidos”, comentó la funcionaria.