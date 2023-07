“No queremos recoger más compañeros indígenas asesinados”: líder Awá

En el territorio de Altaquer, en Barbacoas, ocurre una situación particular: unos dos mil indígenas se localizan en un tramo de dos kilómetros bloqueando la carretera. En su gran mayoría son jóvenes e incluso niños, que, ataviados con su bastón de mando, esperan una respuesta a sus inquietudes, sus miedos e incertidumbre.

Hace casi dos meses los integrantes de unos 10 resguardos indígenas de la comunidad Awá salieron del territorio a refugiarse al casco urbano de Altaquer. El temor de caer entre las balas o ser mutilados por una mina antipersonal los hizo abandonar lo poco que tenían.

"El conflicto armado nos ha llevado a perder muchísimo, en algunos casos indígenas han salido de la zona para siempre. Hemos enterrado a muchas personas que ha formado parte de nuestra vida. Ahora ingresar al territorio me duele, es todo desolación y miedo, la gente no quiere volver, ellos no desean vivir en su territorio por el miedo, los niños están temerosos, para muchos, esto de la guerra es algo nuevo", señala Doris Puchana, quien recuerda entre lágrimas cómo hace 15 años unos encapuchados asesinaron a su esposo, solo por ser líder de la comunidad Chagüí Chimbusa.