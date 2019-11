“No pretendan incendiar el país con falacias: Duque frente al paro nacional

“No pretendan incendiar el país con esas falacias”, fue lo que dijo el presidente Iván Duque, en el Taller Construyendo País número 41, que se llevó a cabo en Barichara (Santander), en razón a las iniciativas que ha motivado a los colombianos a convocar un paro nacional el próximo 21 de noviembre.

El jefe de Estado se refirió a casos puntuales como la pensión, la reforma laboral, los impuestos, el salario mínimo, el presupuesto educativo y la paz en los territorios.

(Lea aquí: Duque desmiente que haya reforma pensional, laboral y reducción de salarios)

Señaló que el Gobierno no es enemigo de los trabajadores, no está buscando afectar a los pensionados, no está planeando una reforma laboral para masacrar a los jóvenes, y tampoco es cierto que planee bajar el salario mínimo, o que busque subir los impuestos a la clase media y pasarles a las universidades las deudas del Estado.

“Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras, sobre falacias. Y eso también quiero que hoy se escuche claro acá en Barichara, acá en Santander, y las personas que están en sus casas también nos lo escuchen. Porque yo he visto algunos que dicen: es que el Gobierno Duque es enemigo de los trabajadores. ¡Qué gran mentira!”, dijo.

El mandatario dijo que desde que empezó su Gobierno ha logrado grandes acciones para los trabajadores tales como “el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años y el mayor aumento del subsidio de transporte en 15 años”.

Agregó que “logramos el mayor acuerdo en términos de aumento salarial, desde que existe la concertación de los empleados del sector público, para cubrir a más de 1.3 millones de ciudadanos”.

Citó también el haber instalado la Mesa Técnica y de Concertación para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical y la Mesa de Concertación para la Formalización del Empleo en el Sector Público. “Ahí no hay ninguna enemistad. Eso es una mentira. Lo que nosotros estamos es buscando que trabajemos todos o mejorar la calidad del empleo en el país”, señaló.

Del mismo modo señaló que “hay algunos que dicen que el Gobierno está trabajando para afectar a los pensionados de Colombia. Otra gran mentira, porque este Gobierno ha dicho que aquí nosotros no tenemos ninguna reforma ni escondida, ni debajo de la mesa. No existe ninguna propuesta de reforma hoy sobre la mesa y hemos dicho que esa propuesta tiene que surgir también de la Mesa de Concertación Laboral, en el diálogo tripartito de trabajadores, de empleadores y Gobierno”, expresó.

En relación a la supuesta masacre laboral para los jóvenes, el jefe de Estado señaló que “el Gobierno no está proponiendo afectar el empleo de los jóvenes”, además rechazó que categóricamente las propuestas de algunos centros de pensamiento que dicen que a los jóvenes hay que pagarles por debajo del salario mínimo en Colombia. “Mientras yo sea Presidente, eso no va a ocurrir en Colombia”.

Por otro lado, también desmintió que el Gobierno busque bajar el salario mínimo.

“Otra gran mentira, otra gran falacia, porque nosotros lo que hemos mostrado es que queremos seguir mejorando el ingreso de los trabajadores de nuestro país”, recalcó y añadió que “decían algunos que el Gobierno quería acabar Colpensiones. ¡Hágame el favor esa mentira!”.