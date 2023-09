“No podemos volver al paramilitarismo”: Petro sobre incidente en Tierralta

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, afirmó la mujer en medio de la discusión. Le puede interesar: Tras intimidaciones, mujer denunció abuso sexual del Ejército en Tierralta

El Comando General de las Fuerzas Militares envió una comisión de alto nivel para verificar la situación que ya se puso en conocimiento de las autoridades competentes y serán estas las que determinen responsabilidades e inicien el respectivo proceso de investigación.