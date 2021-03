La llamada coalición de Centro comienza a formarse. Esta vez realizaron un encuentro virtual y anunciaron que el próximo 22 de abril se presentará el movimiento al país de manera formal. Es decir que en esa fecha los precandidatos darán a conocer las reglas de juego para elegir un candidato único por la coalición.

En el encuentro participaron: Juanita Goebertus, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, y Jorge Robledo. Ángela Robledo también informó de su intención de ser candidata sin embargo no participó de manera formal en el encuentro.

Juanita Goebertus reiteró que no va a volver al Congreso y aseguró que sus energías están concentradas en conformar esta coalición. “Esta coalición representa un cambio responsable, aquí hay gente que hace política transparente, no solo con una consigna, gente que se han probado como gobernantes y hacerlo con total transparencia sin un punto de duda sobre su gestión. En esta coalición están representadas todas las regiones, aquí le creemos a la democracia. Esta coalición no le cree al autoritarismo ni al populismo son demócratas que creen en las reglas y en las instituciones. Es un grupo de personas justas que rechaza tanto la política de secuestro de las Farc como la de los paramilitares por eso le apuesta a la justicia transicional”, dijo.

A su turno, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, aseguró que esta coalición demuestra la disposición de los miembros “para trabajar con otras personas. Colombia tiene que cambiar y nosotros tenemos el reto de liderar el cambio para construir la esperanza y este trabajo que estamos dando es un ejemplo de la capacidad que tenemos para trabajar con otras personas, para hacer una verdadera unión en nuestro país”.

Según anticipó el próximo 22 de abril “vamos a presentar al país varios documentos. El primero es una página escrita de forma colectiva respondiendo la pregunta ¿por qué estamos juntos? Tenemos que explicarle a Colombia cómo nos vamos a encontrar y cómo contradictores con caminos muy distintos nos podemos sentar para construir. Un cambio por fuera de la polarización. Explicaremos un pacto ético en el que explicamos los principios que nos inspiran, cómo entendemos la política; y por último la construcción de unos mínimos programáticos que reconocemos todos nosotros”.

Por otro lado, Juan Manuel Galán reiteró que “esta es una coalición que no cree en mesías ni en caudillos sino que cree en la construcción de un liderazgo colectivo que le de empoderamiento a los ciudadanos a través de hacerlos plenamente conscientes de sus derechos y sus deberes”.

Jorge Robledo, a su turno, indicó que “todos los análisis nos dicen que este es un proyecto con una vocación de éxito grande el país estaba necesitado que una convergencia se consolidara a partir de orígenes distintos aquí hay un verdadero pacto nacional que va a ser capaz de vencer el continuismo que intentan imponer desde la Casa de Nariño. Lo que van a definir las elecciones es si hay continuismo o cambio y el riesgo inmenso que tenemos es que logren reelegir a Duque en cuerpo ajeno”.

Por último, Humberto de la Calle, aseguró que “yo tengo el recuerdo de una publicidad en unas elecciones en los Estados Unidos en la que preguntaban ¿con quién dejaría usted los niños? Y para ese propósito aquí diría con quién dejaría usted a cuidado el estado de derecho. Aquí estamos las personas que lo podemos cuidar saliéndonos de la confrontación y la ferocidad pero con un propósito audaz de cambio, un cambio real sin menoscabo de la decencia del Estado de Derecho que se refleja en la Constitución”.