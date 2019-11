“No hemos presentado ninguna reforma pensional ni laboral”: Iván Duque

En el marco del encuentro “Rutas del Desarrollo Sostenible”, convocado por Findeter, el presidente Iván Duque le expresó a los mandatarios regionales electos sus expectativas sobre los planes locales de gobierno.

Duque se refirió al Paro Nacional convocado para el próximo 21 de noviembre. Dijo que está dispuesto a escuchar las peticiones, pero que no aprueba, bajo ninguna circunstancia, acciones de vandalismo y violencia. Se refirió también a la situación de orden público que se vive de manera generalizada en la región.

“Es una gran incoherencia que se ve en otros países. Es una incoherencia que salgan a marchar por la movilidad y destruyan el transporte público y los lugares de trabajo”, dijo.

También dijo que el gobierno no ha presentado un documento oficial de reforma laboral ni pensional. “Este gobierno no está proponiendo bajar el salario mínimo (...) Este gobierno no está de acuerdo con reducirle el salario a los jóvenes, como propuso alguna institución”.

Duque también se refirió a la gestión de su gobierno. “Hemos visto crecer una clase media y un fortalecimiento de las ciudades y los municipios”, dijo.

El presidente destacó algunos elementos que considera deberán tener en cuenta los alcaldes y gobernadores electos.

“Fuimos elegidos para derrotar la pobreza extrema, para sembrar la seguridad como valor democrático y como bien público”, expresó.

También emitió una crítica contra los modelos económicos que considera poco democráticos. Les dijo a los alcaldes y gobernadores entrantes que hay que buscar el equilibrio en términos de desarrollo económico.

“El neoliberalismo de los años 90 fracasó porque pretendió que las situaciones se resolvían únicamente con las fuerzas del mercado y con la frialdad tecnocrática. Y también fracasaron los modelos estatistas, de algunas manifestaciones de socialismo tropical porque se dedicaron a exacerbar odios contra el desarrollo empresarial, y para nadie es una mentira los ejemplos de pauperización que vemos en la región”, expresó.

El mandatario también puntualizó sobre el trabajo que ha venido adelantando su gobierno con los talleres “Construyendo País”, iniciativa que busca identificar problemáticas específicas y trazar rutas para su solución.

También dijo que una de las metas del gobierno es llegar a 2022 con una cifra de desempleo del 7,9%. Asimismo, solicitó que los recursos provenientes de regalías se ejecuten con eficiencia, por medio de la agilización de procesos.