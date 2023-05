“No he faltado a mi palabra ni a la Constitución”: Petro a la Corte

Luego de que la Corte Suprema de Justicia asegurara que “malinterpretar las bases de nuestro Estado crea incertidumbre”, sobre las declaraciones que había dado el presidente Gustavo Petro, donde dijo que él es el jefe del fiscal general de Nación, Francisco Barbosa. Lea también: “Está convencido que la ramas del poder público están a su servicio”: Barbosa

El mandatario aseguró que no ha faltado a la Constitución. “El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, respondió al alto tribunal. Además de indicar que como jefe de Estado es representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo.