Para desmentir información sobre una variante del COVID-19 que supuestamente afecta gravemente a niños, difundida en redes y que ha generado preocupación entre muchos padres, la Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado y explicó que por ahora, esa afirmación no tiene el sustento científico necesario.

Confusión

Aunque el alcalde Daniel Quintero no contaba con evidencia al respecto, dio a entender que creía que Medellín circulaba una nueva cepa del coronavirus, “tres veces más difícil de controlar” y de “mayor afectación” en los más jóvenes.

Textualmente dijo que el coronavirus “viene afectando de forma diferente a las personas de lo que se evidenciaba en periodos y picos anteriores de la pandemia. Antes no se afectaban los niños como se están afectando ahora”, insistió.

Expuso el caso de siete niños que están hospitalizados por COVID-19 de los cuales “cuatro tienen un año de edad. Tenemos un niño que tiene 2 años, otro que tiene 5 años y uno que tiene 6 años. Tres de estos niños están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) intubados, y cuatro están en hospitalización”.

“Mi llamado es al cuidado máximo, porque no sabemos todavía si estamos o no enfrentándonos a una nueva cepa, pero lo que estamos viviendo hoy no lo estábamos viviendo antes”, insistió.

Sus declaraciones se volvieron noticia, primero en Medellín y luego en todo el país, luego de que varios medios lo reportaran.

En cifras, los menores de 10 años representan el 3,17 % de las infecciones detectadas en Colombia, que suman 2’585.801 casos. En este grupo etario se cuentan 88 fallecimientos asociados al COVID-19, es decir solo el 0,13 % de los 66.819 confirmados.