“No hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi nombre”: Santos

Luego de rendir versión libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no hay ninguna prueba que lo vincule con este escándalo de corrupción y pidió archivar el proceso que se adelanta en su contra.

“Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos”, señaló el expresidente.