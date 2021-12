“No haré alianzas con Petro. Esta es una competencia política y será la gente la que decida”, fueron las palabras de Sergio Fajardo luego de que Gustavo Petro le propuso que se realizara una reunión entre los precandidatos del Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza.

“Estamos en una competencia y nosotros (la Coalición de la que hace parte) representamos una propuesta de cambio para nuestro país. En esa competencia la ciudadanía colombiana va a decidir y quien gane tendrá la posibilidad de unir a Colombia. Seguramente ganando nosotros vamos a convocar a los extremos, la transformación del país no va a venir desde un extremo”, dijo Fajardo en diálogo con Caracol Radio.

Pocas horas después de que el Senador manifestó estar dispuesto a tener una conversación sobre un posible acuerdo para unir fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2022, este miércoles el exgobernador de Antioquia reiteró que no está interesado en tener alianzas con el líder de la Colombia Humana.

“Yo lo he dicho desde varios años y he dado las razones por las cuales no lo haría. Petro utiliza el todo vale para conseguir votos, es diferente a la forma en la que nosotros hacemos política”, manifestó.

El exgobernador de Antioquia categóricamente le cerró la puerta a la reunión y aseguró que él, así como los demás precandidatos que conforman la Coalición Centro Esperanza, tienen claro que Petro hace parte de los extremos que ellos buscan combatir en el país.

Pero la respuesta del precandidato del Pacto Histórico no se hizo esperar y no solo rechazó la posición de Fajardo, sino que además, lo cuestionó sobre algunas de sus opiniones con relación a la situación actual de Colombia.

“Pues fíjate, Sergio que hablas mucho de diálogo pero no lo practicas; lo que necesita la sociedad colombiana es dialogar. ¿Por qué consideras que tú tienes equipo y nosotros no? Son invisibles para ti gente como el pastor Saade, el liberal Velasco, el verde Camilo Romero o las negritudes de Francia o los indígenas de Uriana?”, escribió el senador en Twitter.