“No existe derecho al aborto”: la declaración de Duque en evento religioso

El presidente Iván Duque se refirió este miércoles al aborto. Durante la conmemoración de la libertad religiosa el mandatario criticó el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. (El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto el fallo sobre aborto)

“El aborto no es un método anticonceptivo. Si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto. No existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad”, opinó el jefe de Estado.