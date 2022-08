“No estamos proponiendo que se elimine el sector financiero”: Petro

“Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de un país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y de su democratización. Porque indudablemente somos un país raquítico desde el punto de vista económico”, dijo enfáticamente el mandatario.

Dijo que “el sector financiero no es un generador en sí mismo de riqueza, la puede transferir, pero es la producción la que la genera”.

“En este tipo de encuentros hay que abrir los puntos en común, las diferencias, la posibilidad de establecer un diálogo que hemos propuesto para encontrar posibilidades y acercamientos, o por lo menos para saber qué es lo que nos distancia. Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de un país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y de su democratización. Porque indudablemente somos un país raquítico desde el punto de vista económico. Dónde es que se genera la riqueza, es un gran interrogante, la riqueza se genera en la producción, en el trabajo, y si no hay un sector productivo fuerte, no hay un sector financiero fuerte”, dijo Petro en su discurso.

En esa línea hizo un llamado a la banca para que le apuesten a “financiar más la producción para generar mayor riqueza”. Para Petro, la producción se concentra en todos los sectores productivos, estratégicamente en la industria y el agro. Para eso, dijo que financiar la producción es igual a “democratizar el acceso al crédito”.

“Se trata de que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad. El sector financiero a penas toca esos mundos, esos mundos han sido tocados por el gota a gota y similares, que son los que han financiado a tasas de 20% diario de interés. Pedazos muy pequeños de producción, de comercialización, qué negocios se pueden generar si eso es un lavadero de las mafias. Lo que implica la aparición del gota gota es una incapacidad del sector financiero de tocar la economía popular y la economía campesina, lo que muestra un camino por hacer, por construir”.