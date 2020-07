“No es momento de hacer una nueva cuarentena total”: Minsalud

Ante la pregunta graficada de un ciudadano sobre si hay posibilidad de una nueva cuarentena total, la respuesta del Ministro fue tajante: “Claramente, no; claramente, no”.

“De manera que la eventualidad de hacer una cuarentena total en un país como Colombia, con las capacidades que ya tenemos, sería absolutamente extrema, y en este momento no la visualizamos”, enfatizó.

Por su parte, el Presidente Iván Duque Márquez, dijo que la cuarentena total no es posible en la medida que “tenemos muchos lugares del país, muchos municipios del país que después de más de 130 días no han registrado casos de covid; vemos otros municipios que no han registrado un caso en tres semanas; vemos otros donde es mediana la tasa de contagio, y hay otros donde hay mayor expansión”.

Finalmente, el Jefe de Estado agregó que las intervenciones se han hecho regionalizadas y focalizadas de la mano de las autoridades donde ha sido necesario.