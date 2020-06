“No es abuso, es violación”: Vicepresidenta sobre caso de niña indígena

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, afirmó que no está de acuerdo en que la Fiscalía le haya imputado el delito de acceso carnal abusivo, y no violento, a los siete miembros del Ejército acusados de violar a una menor indígena de la comunidad embera.

“Soy respetuosa de la autonomía de todas las entidades, pero tengo que decir en este caso que estoy totalmente en desacuerdo. Aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso ( abusivo) sino violento. Esto es una violación y si no llamamos las cosas por su nombre entonces después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en esta caso”, aseguró la vicepresidenta.

Sin embargo, el mismo fiscal General, Francisco Barbosa, ha defendido la actuación de la entidad, al imputar los cargos a los siete soldados que prestaban servicio militar en el Batallón de San Mateo y que fueron acusados de haber abusado sexualmente de la menor de 12 años.

“A estos bandidos que mancharon la dignidad de una menor se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le imputó el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice”, señaló Barbosa.